Contes des Rois Mages 20 rue Mégevand Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Contes des Rois Mages 20 rue Mégevand Besançon, 6 janvier 2024, Besançon. Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 15:00:00

fin : 2024-01-06 16:00:00 . C’est l’Épiphanie ! De merveilleux contes autour des ROIS MAGES seront donnés à écouter à la chapelle du Centre diocésain de Besançon. Profitez également du dernier jour pour découvrir la belle exposition de crèches d’artistes bisontins en ce même lieu. EUR.

20 rue Mégevand Chapelle du Centre diocésain

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Code postal 25000 Lieu 20 rue Mégevand Adresse 20 rue Mégevand Chapelle du Centre diocésain Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville 20 rue Mégevand Besançon Latitude 47.23551 Longitude 6.02402 latitude longitude 47.23551;6.02402

20 rue Mégevand Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/