Exposition de crèches d’artistes bisontins 20 rue Mégevand Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Exposition de crèches d’artistes bisontins 20 rue Mégevand Besançon, 4 janvier 2024, Besançon. Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 18:00:00 . L’exposition de crèches d’artistes bisontins regroupe les magnifiques œuvres de Gilles et Martine Joisseaux. Vous y retrouverez une crèche byzantine, une crèche en papier, les crèches en terre cuite de toutes tailles, une crèche naïve, une crèche géante… Et surtout la crèche bisontine avec Barbisier, le compère Verly, la Naitoure, le frère Blaise, l’avocat Barthelot, la mère Jacquotte, le chaudronnier, le racle-cheminée, la coquette… Cela fait aujourd’hui 800 ans que les crèches existent puisque la première crèche vivante fut initiée par Saint François d’Assise en 1223. EUR.

20 rue Mégevand Chapelle du Centre diocésain

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Code postal 25000 Lieu 20 rue Mégevand Adresse 20 rue Mégevand Chapelle du Centre diocésain Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville 20 rue Mégevand Besançon Latitude 47.23551 Longitude 6.02402 latitude longitude 47.23551;6.02402

20 rue Mégevand Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/