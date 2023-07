Au Rucher d’Amélie 20 Rue Maupinot La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, 12 juillet 2023, La Neuville-en-Tourne-à-Fuy.

La Neuville-en-Tourne-à-Fuy,Ardennes

Hydromel, bonbons, pollen, produits à base de propolis, gelée royale labellisée Gelée royale française Ouvert le samedi 10h-12h et sur rendez-vous..

20 Rue Maupinot

La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08310 Ardennes Grand Est



Mead, candies, pollen, propolis-based products, royal jelly labeled French Royal Jelly Open Saturday 10am-12pm and by appointment.

Hidromiel, caramelos, polen, productos a base de propóleo, jalea real francesa Abierto los sábados de 10.00 a 12.00 h. y con cita previa.

Met, Bonbons, Pollen, Propolisprodukte, Gelée Royale mit dem Gütesiegel Gelée Royale française Geöffnet samstags 10-12 Uhr und nach Vereinbarung.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme