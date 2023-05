Estampes en partage 20 rue Maréchal Foch, 6 juin 2023, Vichy.

Vichy,Allier

L’exposition regroupe les productions de 8 établissements scolaires du secteur élargi de Vichy, sur le thème » Hybridations ». Chaque classe a travaillé les techniques de l’estampe (gravures, sérigraphies) avec des artistes..

2023-06-06 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-17 18:00:00. .

20 rue Maréchal Foch Galerie du Centre Culturel de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The exhibition brings together the work of 8 schools in the wider Vichy area, on the theme of « Hybridations ». Each class has worked on printmaking techniques (etching, silkscreening) with different artists.

La exposición reúne los trabajos de 8 escuelas de la región de Vichy, en torno al tema « Hibridaciones ». Cada clase ha trabajado técnicas de grabado (grabados, serigrafías) con diferentes artistas.

Die Ausstellung vereint die Produktionen von 8 Schulen aus dem erweiterten Einzugsgebiet von Vichy zum Thema « Hybridationen ». Jede Klasse hat mit Künstlern die Techniken der Druckgrafik (Radierungen, Siebdrucke) erarbeitet.

Mise à jour le 2023-05-25 par Vichy Destinations