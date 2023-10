Journées Nationales de l’architecture – Visite de chantier de l’Ecole André Boissière 20 Rue Louis Blanc Périgueux, 14 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Programme de la visite : Une visite organisée, en collaboration avec l’architecte Benoît Warneys (cabinet WHA), pour découvrir la rénovation en cours de l’École André Boissière, datant de 1868, qui avait été agrandie dans les années 1950 et qui fait l’objet en 2023-2024 d’un important chantier de restructuration avec une attention particulière portée aux qualités énergétiques et à la végétalisation..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

20 Rue Louis Blanc Ecole André Boissière

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Program: A visit organized in collaboration with architect Benoît Warneys (WHA), to discover the ongoing renovation of the École André Boissière, which dates back to 1868, was enlarged in the 1950s and will undergo major restructuring in 2023-2024, with particular emphasis on energy efficiency and green spaces.

Programa: Visita organizada en colaboración con el arquitecto Benoît Warneys (WHA), para conocer la renovación en curso de la École André Boissière, que data de 1868 y fue ampliada en los años 50. En 2023-2024, la escuela será objeto de un importante proyecto de remodelación, prestando especial atención a la eficiencia energética y los espacios verdes.

Besuchsprogramm: Ein in Zusammenarbeit mit dem Architekten Benoît Warneys (Büro WHA) organisierter Besuch, um die laufende Renovierung der École André Boissière aus dem Jahr 1868 zu erkunden, die in den 1950er Jahren erweitert wurde und 2023-2024 Gegenstand einer umfangreichen Umstrukturierung mit besonderem Augenmerk auf Energieeffizienz und Begrünung sein wird.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Communal de Périgueux