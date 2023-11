TOURNOI DE FOOTBALL 20 Rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle, 17 décembre 2023, Rupt-sur-Moselle.

Rupt-sur-Moselle,Vosges

Tournoi de football organisé par l’ASVM au gymnase municipal de Rupt-sur-Moselle. Tournoi familial : équipes de 5 joueurs minimum dont au moins 2 enfants. Inscriptions uniquement par téléphone, argent reversé au profit du Téléthon.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 5 EUR.

20 Rue Jules Ferry Gymnase municipal

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



Soccer tournament organized by the ASVM at the Rupt-sur-Moselle municipal gymnasium. Family tournament: teams of 5 players minimum, including at least 2 children. Registration by phone only, money donated to Téléthon.

Torneo de fútbol organizado por el ASVM en el gimnasio municipal de Rupt-sur-Moselle. Torneo familiar: equipos de al menos 5 jugadores, incluidos al menos 2 niños. Inscripción únicamente por teléfono, dinero donado al Téléthon.

Fußballturnier, das von der ASVM in der städtischen Sporthalle von Rupt-sur-Moselle organisiert wird. Familienturnier: Mannschaften mit mindestens 5 Spielern, darunter mindestens 2 Kinder. Anmeldungen nur per Telefon, Geld geht an den Telethon.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES