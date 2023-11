MARCHÉ DE NOËL 20 rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle, 9 décembre 2023, Rupt-sur-Moselle.

Rupt-sur-Moselle,Vosges

« Rupt Anim » organise un Marché de Noël au gymnase municipal. Bourse aux jouets, buvette, restauration, repas de midi et menu spécial. Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

20 rue Jules Ferry Gymnase municipal

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



« Rupt Anim » organizes a Christmas Market at the municipal gymnasium. Toy market, refreshment stand, catering, lunch and special menu. Free admission.

« Rupt Anim » organiza un mercado navideño en el gimnasio municipal. Mercado de juguetes, puesto de refrescos, catering, almuerzo y menú especial. Entrada gratuita.

« Rupt Anim » organisiert einen Weihnachtsmarkt in der städtischen Turnhalle. Spielzeugbörse, Getränkestand, Verpflegung, Mittagstisch und Sondermenü. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES