Médiathèque Jean Ferrat – Exposition « Un tableau d’expositionS » 20 Rue Jules Ferry Le Palais-sur-Vienne, 20 septembre 2023, Le Palais-sur-Vienne.

Le Palais-sur-Vienne,Haute-Vienne

Du 20 septembre 2023 au 14 février 2024 à la médiathèque Jean Ferrat au Palais-sur-Vienne,

Venez découvrir l’exposition, organisée par le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine e partenariat avec la commune palaisienne, consacrée à l’artiste Alun Williams.

Horaires d’ouverture :

-le mardi de 14H à 18H30

-les mercredi et vendredi de 10H à 12H et de 14H à 18H30

-le samedi de 10H à 12H et de 14H à 18H30

Informations complémentaire sur le site (en lien)..

2023-09-20 fin : 2024-02-14 . EUR.

20 Rue Jules Ferry Médiathèque Jean Ferrat

Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From September 20, 2023 to February 14, 2024 at the Jean Ferrat media library in Le Palais-sur-Vienne,

Come and discover the exhibition, organized by the FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine in partnership with the commune of Palais-sur-Vienne, dedicated to the artist Alun Williams.

Opening hours:

-tuesday, 2 pm to 6:30 pm

-wednesdays and Fridays, 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 6:30 p.m

-saturday 10am to 12pm and 2pm to 6.30pm

Further information on the website (link).

Del 20 de septiembre de 2023 al 14 de febrero de 2024 en la biblioteca multimedia Jean Ferrat de Le Palais-sur-Vienne,

Venga a descubrir la exposición, organizada por el FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine en colaboración con la ciudad de Palais, dedicada al artista Alun Williams.

Horario de apertura :

-martes de 14:00 a 18:30

-miércoles y viernes, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.30 h

-sábados, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.30 h

Más información en la página web (enlace).

Vom 20. September 2023 bis zum 14. Februar 2024 in der Mediathek Jean Ferrat in Le Palais-sur-Vienne,

Entdecken Sie die von der FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine in Partnerschaft mit der Gemeinde Palaisienne organisierte Ausstellung, die der Künstlerin Alun Williams gewidmet ist.

Öffnungszeiten:

-dienstags von 14.00 bis 18.30 Uhr

-mittwoch und Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.30 Uhr

-samstags von 10H bis 12H und von 14H bis 18H30

Weitere Informationen auf der Website (Link).

