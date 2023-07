Projection du film « Invictus » 20 rue Jo Gouttebarge Saint-Étienne, 13 septembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, la cinémathèque municipale vous propose ce film de Clint Eastwood..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . .

20 rue Jo Gouttebarge Cinémathèque municipale

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



To coincide with the Rugby World Cup France 2023, the Cinémathèque Municipale presents this film by Clint Eastwood.

Coincidiendo con la Copa del Mundo de Rugby Francia 2023, la filmoteca municipal proyecta esta película de Clint Eastwood.

Anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft Frankreich 2023 zeigt Ihnen die städtische Kinemathek diesen Film von Clint Eastwood.

Mise à jour le 2023-07-21 par Saint-Étienne Métropole