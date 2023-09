Maule Kantuz : rendez-vous de chants basques 20 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre, 30 septembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Maule Kantuz recommence !

Venez tous chanter au bar Plaza Gizon les chants du livret de chants de Xiberoko Botza. Pas besoin de s’inscrire.

Maule kantuz arrapizten da Plaza Gizon ostatüan! Ez da izen eman beharrik..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

20 rue Jean-Baptiste Heugas Plaza Gizon

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Maule Kantuz is at it again!

Come and sing the songs from the Xiberoko Botza songbook at the Plaza Gizon bar. No need to register.

¡Maule Kantuz vuelve a la carga!

Ven a cantar las canciones del cancionero de Xiberoko Botza en el bar Plaza Gizón. No es necesario inscribirse.

Maule Kantuz beginnt wieder!

Kommt alle in die Bar Plaza Gizon und singt die Lieder aus dem Liederheft von Xiberoko Botza. Sie brauchen sich nicht anzumelden.

