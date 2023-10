Exposition – Les crèches du monde 20 Rue Jacques Anquetil Allouville-Bellefosse, 2 décembre 2023, Allouville-Bellefosse.

Allouville-Bellefosse,Seine-Maritime

Venez admirer plus de 1000 crèches de Noël avec des personnages venant des 5 continents (70 pays différents !) et confectionnées selon différentes matières comme le liège, le fer, le bois, la céramique, la pâte à sel, le tissu, la poterie, les coquillages, le laiton… Et pour ceux qui craqueraient pour l’une d’entre elles, sachez qu’elles seront également à la vente..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:30:00. .

20 Rue Jacques Anquetil Salle Pierre Belain d’Esnambuc

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie



Come and admire over 1,000 Christmas cribs featuring characters from 5 continents (70 different countries!) and made from a variety of materials including cork, iron, wood, ceramics, salt dough, fabric, pottery, shells, brass…. And if you fancy one of them, they’ll be on sale too.

Venga a admirar más de 1.000 cunas navideñas con personajes de los 5 continentes (¡70 países diferentes!) y fabricadas con distintos materiales como corcho, hierro, madera, cerámica, pasta de sal, tela, cerámica, conchas, latón… Y si te apetece uno de ellos, también estarán a la venta.

Bestaunen Sie über 1000 Weihnachtskrippen mit Figuren aus fünf Kontinenten (70 verschiedene Länder!), die aus verschiedenen Materialien wie Kork, Eisen, Holz, Keramik, Salzteig, Stoff, Töpferwaren, Muscheln, Messing usw. hergestellt wurden. Und wer sich in eine von ihnen verliebt, kann sie auch käuflich erwerben.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche