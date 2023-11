Exposition » Les photographies du soldat Georges Molinié » – Livarot 20 rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge, 18 novembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Exposition « Les photographies du soldat Georges Molinié » à la médiathèque La Fabrique de Livarot du 18 novembre au 17 décembre organisée par la Société Historique du Pays de Livarot en collaboration avec le laboratoire photo argentique du centre culturel de Livarot..

Vendredi 2023-11-18 fin : 2023-12-17 . .

20 rue Georges Leroy Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Exhibition « Les photographies du soldat Georges Molinié » at the La Fabrique media library in Livarot from November 18 to December 17, organized by the Société Historique du Pays de Livarot in collaboration with the silver photo laboratory at the Livarot cultural center.

Exposición « Les photographies du soldat Georges Molinié » en la mediateca La Fabrique de Livarot del 18 de noviembre al 17 de diciembre, organizada por la Société Historique du Pays de Livarot en colaboración con el laboratorio fotográfico de plata del centro cultural de Livarot.

Ausstellung « Les photographies du soldat Georges Molinié » in der Mediathek La Fabrique in Livarot vom 18. November bis 17. Dezember, organisiert von der Société Historique du Pays de Livarot in Zusammenarbeit mit dem Silber-Fotolabor des Kulturzentrums von Livarot.

