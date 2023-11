Concert à cinq – Concert ADAC 20 Rue Gambetta Reims, 5 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’entre-deux guerres de la première moitié du XXe siècle est un moment de foisonnement dans tous les domaines artistiques au travers de l’Europe.

Pensant à cette période, comment ne pas citer, par exemple, la reconstruction qui a fait de la ville de Reims une cité au patrimoine unique.

Ces années sont bien entendu très riches dans le domaine musical et nous proposons, au travers de la formation en Quintette (flûte, violon, alto, violoncelle et harpe), la découverte de trois œuvres qui couvrent les années 1923-1935.

Ce programme est également l’occasion d’entendre deux nouveaux professeurs du CRR : Blandine Matrot, professeur de violon et Emmanuel Boulanger, professeur de violoncelle..

2023-12-05

20 Rue Gambetta Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR

Reims 51100 Marne Grand Est



The interwar period in the first half of the twentieth century was a time of flourishing artistic activity across Europe.

Thinking back to this period, how can we fail to mention, for example, the reconstruction that turned the city of Reims into a city with a unique heritage.

These years were of course very rich in the musical sphere, and we propose, through the Quintet formation (flute, violin, viola, cello and harp), the discovery of three works covering the years 1923-1935.

This program is also an opportunity to hear two new CRR teachers: Blandine Matrot, violin teacher, and Emmanuel Boulanger, cello teacher.

El periodo de entreguerras de la primera mitad del siglo XX fue una época de floreciente actividad artística en toda Europa.

Cuando pensamos en este periodo, ¿cómo no mencionar, por ejemplo, la reconstrucción que convirtió a la ciudad de Reims en una ciudad con un patrimonio único?

Estos años fueron, por supuesto, muy ricos en el ámbito musical, y proponemos, a través de la formación de quinteto (flauta, violín, viola, violonchelo y arpa), el descubrimiento de tres obras que abarcan los años 1923-1935.

Este programa es también la ocasión de escuchar a dos nuevos profesores del CRR: Blandine Matrot, profesora de violín, y Emmanuel Boulanger, profesor de violonchelo.

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine Zeit des Aufschwungs in allen künstlerischen Bereichen in ganz Europa.

Wenn man an diese Zeit zurückdenkt, muss man zum Beispiel den Wiederaufbau erwähnen, der die Stadt Reims zu einer Stadt mit einem einzigartigen Erbe gemacht hat.

Diese Jahre waren natürlich auch im musikalischen Bereich sehr reich und wir schlagen vor, in der Quintettbesetzung (Flöte, Violine, Viola, Violoncello und Harfe) drei Werke aus den Jahren 1923-1935 zu entdecken.

Dieses Programm bietet auch die Gelegenheit, zwei neue Lehrer des CRR zu hören: Blandine Matrot, Professorin für Violine, und Emmanuel Boulanger, Professor für Violoncello.

