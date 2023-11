Concert : Paroles de femmes 20 Rue Gambetta Reims, 2 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

La complicité de ces artistes légendaires est devenue une évidence. Offrant ici une place de choix à la parole des femmes, ils nous invitent de façon inégalable à rejoindre la poésie des mots et des mélodies, à travers les répertoires les plus dramatiques et les plus saisissants, révélant avec splendeur l’inspiration féminine et la densité de leur force créatrice.

Pratiquée et diffusée avec exigence et générosité, la musique permet de créer des liens durables et enthousiasmants : alors, partageons-la.

L’association Les Concerts de Poche a été fondée en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan, avec la conviction que la musique classique, le jazz et l’opéra doivent vivre et rayonner partout, en tous lieux, de façon conviviale et accessible.

Depuis toujours, chaque projet des Concerts de Poche comporte à la fois des ateliers musicaux et un concert.

En première partie, retrouvez les CM2 de l’école élémentaire Mougne-Tixier et un groupe d’habitants du quartier Reims Châtillons dirigés par le chef de chœur Simon Parzybut. Chaque semaine, ils participent à des ateliers de chant choral afin de travailler divers morceaux en lien avec le programme du concert..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

20 Rue Gambetta Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR

Reims 51100 Marne Grand Est



The complicity of these legendary artists has become a matter of course. Giving pride of place to the words of women, they invite us in an unrivalled way to join the poetry of words and melodies, through the most dramatic and striking repertoires, revealing with splendor female inspiration and the density of their creative force.

If music is practised and disseminated with the highest standards and generosity, it can create lasting, inspiring bonds: so let?s share it.

The association Les Concerts de Poche was founded in 2005 by pianist Gisèle Magnan, with the conviction that classical music, jazz and opera should live and shine everywhere, in all places, in a convivial and accessible way.

Every Concerts de Poche project has always included both musical workshops and a concert.

Opening the concert are CM2 students from Mougne-Tixier elementary school and a group of local residents from the Reims Châtillons district, led by conductor Simon Parzybut. Each week, they take part in choral singing workshops to work on various pieces related to the concert program.

La complicidad de estos artistas legendarios se ha convertido en algo natural. Dando un lugar de honor a las palabras de las mujeres, nos ofrecen una invitación sin igual a unirnos a la poesía de las palabras y las melodías, a través de los repertorios más dramáticos e impactantes, revelando con esplendor la inspiración femenina y la densidad de su fuerza creadora.

Cuando la música se practica e interpreta con la máxima exigencia y generosidad, crea vínculos duraderos e inspiradores: compartámosla.

La asociación Les Concerts de Poche fue fundada en 2005 por la pianista Gisèle Magnan, con la convicción de que la música clásica, el jazz y la ópera deben vivir y brillar en todas partes, en todos los lugares, de forma amistosa y accesible.

Cada proyecto de Concerts de Poche ha incluido siempre tanto talleres musicales como un concierto.

Los teloneros serán los CM2 de las escuelas primarias de Mougne-Tixier y un grupo de vecinos del barrio de Reims Châtillons, dirigidos por el director Simon Parzybut. Cada semana participan en talleres de canto coral para trabajar diversas piezas relacionadas con el programa del concierto.

Die Komplizenschaft dieser legendären Künstler ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Sie laden uns auf unvergleichliche Weise dazu ein, die Poesie der Worte und Melodien zu erleben, die sich durch die dramatischsten und eindringlichsten Repertoires zieht und die weibliche Inspiration und die Dichte ihrer kreativen Kraft in voller Pracht offenbart.

Musik, die mit Anspruch und Großzügigkeit praktiziert und verbreitet wird, schafft dauerhafte und begeisternde Verbindungen: Teilen wir sie also mit anderen.

Der Verein Les Concerts de Poche wurde 2005 von der Pianistin Gisèle Magnan gegründet, die davon überzeugt ist, dass klassische Musik, Jazz und Oper überall, an jedem Ort, auf gesellige und zugängliche Weise leben und wirken sollten.

Seit jeher besteht jedes Projekt der Concerts de Poche sowohl aus musikalischen Workshops als auch aus einem Konzert.

Im ersten Teil des Konzerts treten die Fünftklässler der Grundschule Mougne-Tixier und eine Gruppe von Einwohnern des Viertels Reims Châtillons unter der Leitung des Chorleiters Simon Parzybut auf. Jede Woche nehmen sie an Chorworkshops teil, um verschiedene Stücke in Verbindung mit dem Konzertprogramm einzustudieren.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Grand Reims