Ateliers d’écriture « J’explore ma plume » 20 Rue Frédéric Suisse Cahors, 3 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Les ateliers d’écriture « J’explore ma plume »proposent à des écrivant.e.s de découvrir les possibles d’un texte en cours d’écriture ou de mettre en place un projet d’écriture plus ou moins long.

L’atelier est un moment d’échanges bienveillants où les participant.e.s peuvent partager leur ressenti sur les textes et leurs expériences d’écriture afin d’aller plus loin. Les différents thèmes permettent de questionner des caractéristiques de son propre texte, de revoir des points, de les approfondir.

Ceux et celles qui le souhaitent pourront avoir un retour personnalisé sur des extraits de leur projet.

À partir de 16 ans.

8 personnes maximum par atelier sur inscription..

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 20:30:00. 200 EUR.

20 Rue Frédéric Suisse La Fabrique francophone

Cahors 46000 Lot Occitanie



The « J’explore ma plume » (I explore my pen) writing workshops enable writers to discover the possibilities of a text they are currently writing, or to set up a longer or shorter writing project.

The workshop is a time for friendly exchange, where participants can share their feelings about the texts and their writing experiences, with a view to going further. The various themes enable participants to question the characteristics of their own texts, to revisit points and to explore them in greater depth.

Those who wish to do so can have personalized feedback on extracts from their project.

From age 16.

maximum 8 people per workshop, with registration.

Los talleres de escritura « J’explore ma plume » (Exploro mi pluma) ofrecen a los escritores la oportunidad de descubrir las posibilidades de un texto que estén escribiendo en ese momento, o de poner en marcha un proyecto de escritura más o menos largo.

El taller es un momento de debate amistoso, en el que los participantes pueden compartir sus sentimientos sobre los textos y sus experiencias de escritura para ir más allá. Los diferentes temas permiten a los participantes cuestionar las características de sus propios textos, volver sobre puntos concretos y profundizar en ellos.

Los que lo deseen podrán recibir comentarios personalizados sobre extractos de su proyecto.

A partir de 16 años.

máximo 8 personas por taller (inscripción obligatoria).

Die Schreibwerkstatt « J’explore ma plume » bietet Schreibern die Möglichkeit, die Möglichkeiten eines Textes zu entdecken, der gerade geschrieben wird, oder ein längeres oder kürzeres Schreibprojekt zu starten.

Das Atelier ist eine Zeit des wohlwollenden Austauschs, in der die TeilnehmerInnen ihre Gefühle zu den Texten und ihre Schreiberfahrungen teilen können, um weiterzukommen. Die verschiedenen Themen ermöglichen es, Merkmale des eigenen Textes zu hinterfragen, Punkte zu überprüfen und zu vertiefen.

Diejenigen, die es wünschen, können ein persönliches Feedback zu Auszügen aus ihrem Projekt erhalten.

Ab 16 Jahren.

maximal 8 Personen pro Workshop nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Cahors – Vallée du Lot