A-musée-vous! avec MONDRIAN 20 rue Eugène Daubech Treignac, 31 janvier 2024, Treignac.

Treignac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:00:00

fin : 2024-01-31 15:30:00

La Micro-Folie Monédières vous propose une initiation à la technique de Piet MONDRIAN et vous propose de réaliser une œuvre à la manière de l’artiste néerlandais, pionnier de l’abstraction.

Dès 6 ans, accompagné d’un parent..

La Micro-Folie Monédières vous propose une initiation à la technique de Piet MONDRIAN et vous propose de réaliser une œuvre à la manière de l’artiste néerlandais, pionnier de l’abstraction.

Dès 6 ans, accompagné d’un parent.

La Micro-Folie Monédières vous propose une initiation à la technique de Piet MONDRIAN et vous propose de réaliser une œuvre à la manière de l’artiste néerlandais, pionnier de l’abstraction.

Dès 6 ans, accompagné d’un parent.

.

20 rue Eugène Daubech Espace Guy MERLE, salle Polyvalente

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze