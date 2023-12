Documentaire : VAN GOGH, 2 mois et une éternité 20 rue Eugène Daubech Treignac Catégories d’Évènement: Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 16:00:00

fin : 2024-01-06 17:00:00 La Micro-Folie Monédières vous présente un documentaire autour de VAN GOGH : A l’occasion de l’exposition consacrée au peintre hollandais qui se tient actuellement au musée d’Orsay, Arte vous propose de découvrir le portrait de Johanna, sa belle-sœur, sans qui la plupart des œuvres seraient restées dans l’oubli..

20 rue Eugène Daubech Espace Guy MERLE, salle Polyvalente

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

