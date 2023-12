Le Grand Bal du Pré-Nouvel An avec La Rague ! 20 rue Emmanuelle Taurel La Ciotat, 30 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 21:30:00

fin : 2023-12-30

Le traditionnel grand bal du pré-nouvel an au Club Convergences revient.

Vous êtes invité à vous y présenter dans votre costume des années folles et en bonne compagnie.

Bonnes bières pas chères, flechtanque et ambiance sympathique..

De La Nouvelle Orléans à La Ciotat, d’un siècle à l’autre, La Rague s’approprie les trésors du répertoire Early Jazz en y insufflant des sonorités modernes irrésistiblement dansantes.

Flats Quentinious – Piano

Orlando Banana – Banjo, chant

Hot Scott Tubar – Trombone, chant

David Warden – Batterie

20 rue Emmanuelle Taurel Club Convergences

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme de La Ciotat