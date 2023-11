JEUNE HOMME CHERCHE MANGROVE POUR GRANDE HISTOIRE 20 rue du Théâtre du Peuple Bussang, 15 décembre 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Paul Francesconi, artiste associé au Théâtre du Peuple, a le plaisir de vous convier à une soirée de rencontre et de partage autour de ses textes et d’un apéritif réunionnais.

Durée : 40 minutes.

Entrée libre. Buvette et petite restauration payantes sur place.

Jauge limitée, réservation indispensable par téléphone ou par mail.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

20 rue du Théâtre du Peuple La Popote

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Paul Francesconi, associate artist at the Théâtre du Peuple, is pleased to invite you to an evening of encounters and sharing around his texts and a Reunionese aperitif.

Duration: 40 minutes.

Free admission. Refreshments and snacks available on site.

Limited capacity, booking essential by phone or e-mail.

Paul Francesconi, artista asociado del Théâtre du Peuple, tiene el placer de invitarle a una velada de encuentro y convivencia en torno a sus textos y a un aperitivo reunionés.

Duración: 40 minutos.

Entrada gratuita. Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

Aforo limitado, imprescindible reservar por teléfono o correo electrónico.

Paul Francesconi, assoziierter Künstler am Théâtre du Peuple, freut sich, Sie zu einem Abend der Begegnung und des Austauschs rund um seine Texte und einen reunionesischen Aperitif einzuladen.

Dauer: 40 Minuten.

Der Eintritt ist frei. Kostenpflichtige Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Reservierung per Telefon oder E-Mail unerlässlich.

