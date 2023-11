L’Atome » par les artistes brivadois 20 rue du quatre septembre Brioude, 28 novembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

« L’Atome »

« Rien n’est indifférent, rien n’est impuissant dans l’univers ; un atome peut tout dissoudre, un atome peut tout sauver ! » Gérard de Nerval.

2023-11-28 fin : 2023-12-29 . .

20 rue du quatre septembre Maison de Mandrin

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« The Atom

« Nothing is indifferent, nothing is powerless in the universe; an atom can dissolve everything, an atom can save everything! » Gérard de Nerval

« El átomo

« Nada es indiferente, nada es impotente en el universo; ¡un átomo puede disolverlo todo, un átomo puede salvarlo todo! » Gérard de Nerval

« Das Atom »

« Nichts ist gleichgültig, nichts ist ohnmächtig im Universum; ein Atom kann alles auflösen, ein Atom kann alles retten! » Gérard de Nerval

