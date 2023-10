Elie DUMAS & Sibyle DUMAS 20 rue du quatre septembre Brioude, 17 octobre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

L’équipe de la Maison de MANDRIN a le plaisir de vous présenter l’exposition des artistes peintres et sculpteurs :

Elie DUMAS & Sibyle DUMAS.

2023-10-17 fin : 2023-11-24 . .

20 rue du quatre septembre Maison de Mandrin

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Maison de MANDRIN team is pleased to present the exhibition of painters and sculptors:

Elie DUMAS & Sibyle DUMAS

El equipo de la Maison de MANDRIN se complace en presentar la exposición de pintores y escultores

Elie DUMAS & Sibyle DUMAS

Das Team des Maison de MANDRIN freut sich, Ihnen die Ausstellung der Künstler Maler und Bildhauer zu präsentieren:

Elie DUMAS & Sibyle DUMAS

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne