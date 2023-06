Exposition du photographe : Thierry Vezon « Alchimie camarguaise » 20 rue du quatre septembre Brioude, 6 juin 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

L’équipe de la Maison de MANDRIN a le plaisir de vous présenter

l’exposition de l’artiste Thierry Vezon, photographe..

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-16 . .

20 rue du quatre septembre Maison de Mandrin

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Maison de MANDRIN team is pleased to present

the exhibition by artist Thierry Vezon, photographer.

El equipo de la Maison de MANDRIN se complace en presentar

la exposición del artista Thierry Vezon, fotógrafo.

Das Team des Maison de MANDRIN freut sich, Ihnen Folgendes präsentieren zu können

die Ausstellung des Künstlers und Fotografen Thierry Vezon.

