Disco Soupe 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte, 7 octobre 2023, Baons-le-Comte.

Baons-le-Comte,Seine-Maritime

La Disco Soupe est un événement gastronomique et musical qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire dans une ambiance festive. Si éplucher, rigoler, laver, papoter, couper, écouter, mixer… tout en sauvant des légumes de la poubelle vous dit : venez partager ce moment de cuisine participative organisé par le Collectif citoyen pour le climat et la justice sociale en Pays de Caux. Le rendez-vous est donné dès 14h pour cuisiner les invendus du marché et dès 18h30 pour les déguster ensemble et en musique..

2023-10-07 18:30:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux

Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie



Disco Soupe is a gastronomic and musical event that fights against food waste in a festive atmosphere. If you fancy peeling, laughing, washing, chatting, chopping, listening, mixing… while saving vegetables from the garbage can, come and join in this participatory cooking event organized by the Collectif citoyen pour le climat et la justice sociale en Pays de Caux. The event starts at 2 p.m., when you’ll be able to cook market produce, and ends at 6:30 p.m., when you’ll be able to enjoy it together, to the accompaniment of music.

Disco Soupe es un evento gastronómico y musical concebido para luchar contra el despilfarro de alimentos en un ambiente festivo. Si te apetece pelar, reír, lavar, charlar, cortar, escuchar, mezclar… mientras salvas verduras de la basura, ven y únete a este evento de cocina participativa organizado por el Collectif citoyen pour le climat et la justice sociale en Pays de Caux. El evento comienza a las 14:00, cuando cocinarás las sobras del mercado, y termina a las 18:30, cuando disfrutarás de la comida y la música juntos.

Die Disco Soupe ist eine gastronomische und musikalische Veranstaltung, die in einer festlichen Atmosphäre gegen die Verschwendung von Lebensmitteln kämpft. Wenn Sie Lust haben, zu schälen, zu lachen, zu waschen, zu plaudern, zu schneiden, zu hören, zu mixen… und dabei Gemüse vor der Mülltonne zu retten: Kommen Sie und teilen Sie diesen Moment der partizipativen Küche, der vom Bürgerkollektiv für Klima und soziale Gerechtigkeit im Pays de Caux organisiert wird. Treffpunkt ist ab 14 Uhr, um die unverkauften Produkte des Marktes zu kochen, und ab 18:30 Uhr, um sie gemeinsam und mit Musik zu verzehren.

