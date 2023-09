Atelier – Respiration et expression corporelle 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte, 25 septembre 2023, Baons-le-Comte.

Baons-le-Comte,Seine-Maritime

Au cœur du jardin de la Paysagerie en Caux, Fanny Le Dain vous propose de respirer, échanger, libérer, laisser le corps s’exprimer à son rythme, accueillir, ressentir et partager à travers des outils et des exercices que vous pourrez refaire chez vous..

2023-09-25 19:00:00 fin : 2023-09-25 . .

20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux

Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie



In the heart of the Paysagerie en Caux garden, Fanny Le Dain invites you to breathe, exchange, liberate, let the body express itself at its own pace, welcome, feel and share through tools and exercises that you can repeat at home.

En el corazón del jardín de la Paysagerie en Caux, Fanny Le Dain te invita a respirar, compartir, liberar, dejar que tu cuerpo se exprese a su ritmo, acoger, sentir y compartir a través de herramientas y ejercicios que podrás repetir en casa.

Im Herzen des Gartens der Paysagerie en Caux lädt Fanny Le Dain Sie ein, zu atmen, sich auszutauschen, zu befreien, den Körper in seinem eigenen Rhythmus ausdrücken zu lassen, zu empfangen, zu fühlen und zu teilen, mithilfe von Werkzeugen und Übungen, die Sie zu Hause nachmachen können.

