Atelier musical 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte, 26 juillet 2023, Baons-le-Comte.

Baons-le-Comte,Seine-Maritime

Découvrez le chant et la musique à travers des activités autour de la voix et du mouvement. Vous pourrez également vous initier à des instruments de musique anciens. Cet atelier sera suivi d’un concert de Sprezzatura, spécialisé dans les musiques anciennes. Sa dernière création fusionne musique médiévale, baroque, musique du monde et jazz. Pour un genre nouveau, actuel et intemporel.

Atelier à 15h. Concert à 17h30..

2023-07-26 15:00:00 fin : 2023-07-26 . .

20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux

Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie



Discover singing and music through voice and movement activities. You’ll also have the chance to learn about ancient musical instruments. This workshop will be followed by a concert by Sprezzatura, specialists in early music. Their latest creation fuses medieval, baroque, world and jazz music. For a new, contemporary and timeless genre.

Workshop at 3pm. Concert at 5.30pm.

Descubra el canto y la música a través de actividades de voz y movimiento. También podrá probar a tocar instrumentos musicales antiguos. Tras este taller, tendrá lugar un concierto de Sprezzatura, especializada en música antigua. Su último trabajo combina música medieval, barroca, músicas del mundo y jazz. Un género nuevo, contemporáneo e intemporal.

Taller a las 15.00 h. Concierto a las 17h30.

Entdecken Sie das Singen und die Musik durch Aktivitäten rund um Stimme und Bewegung. Außerdem können Sie sich mit alten Musikinstrumenten vertraut machen. Im Anschluss an den Workshop findet ein Konzert von Sprezzatura statt, die sich auf alte Musik spezialisiert haben. Ihre neueste Kreation verschmilzt mittelalterliche Musik, Barock, Weltmusik und Jazz. Für ein neues, aktuelles und zeitloses Genre.

Workshop um 15 Uhr. Konzert um 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche