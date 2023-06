Atelier réparation et customisation de vêtements 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte, 2 juillet 2023, Baons-le-Comte.

Baons-le-Comte,Seine-Maritime

Le Rendez-vous des Ecureuils vous propose de venir avec vos vêtements à réparer ou à customiser. Cet atelier s’adresse à des réparations simples à la main ou à la machine : cacher des trous ou des tâches, donner un peu de pep’s à un vêtement, faire un ourlet, recoudre un bouton… Du fil, des perles, des tissus et des patchs seront prévus mais vous pouvez amener les vôtres si vous avez une idée précise. Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans..

2023-07-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 12:00:00. .

20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux

Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie



Le Rendez-vous des Ecureuils invites you to bring your clothes to be repaired or customized. This workshop is designed for simple repairs, by hand or machine: hiding holes or stains, giving a garment a bit of pizzazz, hemming, sewing on a button? Thread, beads, fabrics and patches will be provided, but you can bring your own if you have a specific idea. For adults and teenagers aged 12 and over.

El Rendez-vous des Ecureuils le invita a traer su ropa para repararla o personalizarla. Este taller está pensado para hacer arreglos sencillos a mano o a máquina: disimular agujeros o manchas, dar un toque especial a una prenda, hacer un dobladillo, coser un botón.. Se proporcionará hilo, cuentas, telas y parches, pero puedes traer los tuyos si tienes una idea concreta. Para adultos y adolescentes a partir de 12 años.

Der Rendez-vous des Ecureuils bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kleidung zu reparieren oder anzupassen. Dieser Workshop richtet sich an einfache Reparaturen von Hand oder mit der Maschine: Löcher oder Flecken verstecken, ein Kleidungsstück aufpeppen, einen Saum machen, einen Knopf annähen? Es werden Garn, Perlen, Stoffe und Flicken bereitgestellt, aber Sie können auch Ihre eigenen mitbringen, wenn Sie eine bestimmte Idee haben. Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche