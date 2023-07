Atelier vannerie de papier 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte, 2 juillet 2023, Baons-le-Comte.

Baons-le-Comte,Seine-Maritime

Le Rendez-vous des Ecureuils vous propose de découvrir la technique de vannerie de papier en fabriquant un joli cœur à suspendre. Différents coloris et perles possibles. Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans..

2023-07-02 14:00:00 fin : 2023-07-02 16:00:00. .

20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux

Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie



Le Rendez-vous des Ecureuils invites you to discover the paper basketry technique by making a pretty heart to hang. Various colors and beads available. For adults and teenagers aged 12 and over.

El Rendez-vous des Ecureuils le invita a descubrir la cestería de papel confeccionando un bonito corazón para colgar. Diferentes colores y abalorios disponibles. Para adultos y adolescentes a partir de 12 años.

Der Treffpunkt der Eichhörnchen schlägt Ihnen vor, die Technik der Papierkorbflechterei zu entdecken, indem Sie ein hübsches Herz zum Aufhängen herstellen. Verschiedene Farben und Perlen sind möglich. Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche