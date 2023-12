Cet évènement est passé Exposition | Les Peurs Mythologiques • Cheub ! 20 rue du Maréchal Foch Vichy Catégories d’Évènement: Allier

20 rue du Maréchal Foch Vichy

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-18 14:00:00

fin : 2023-12-24 18:00:00 A travers un imagier de plus de 120 phobies, le public retrouve des peurs bien connues comme l’arachnophobie, pour les flippés des araignées, ou encore des peurs tout aussi surprenantes que la cumulophobie pour ceux que les nuages effraient !.

20 rue du Maréchal Foch Galeries du Centre Culturel de Vichy

Vichy 03200

