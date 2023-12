Veillée Trad’ du Marais 20, Rue du Marais, Arçais (79) Veillée Trad’ du Marais 20, Rue du Marais, Arçais (79), 4 janvier 2024, . Veillée Trad’ du Marais Jeudi 4 janvier 2024, 20h30 20, Rue du Marais, Arçais (79) Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

La veillée trad' dans le marais, c'est au bar à Teurtous, à Arçais. Amenez de la monnaie pour boire un coup, une bûche pour la cheminée, vos instruments pour faire danser, et vos souliers préfèrés pour valser… Parking conseillé sur la place du Coursault ou sur la place de l'église. La présence et le nombre de musicien.e.s est toujours aléatoire ; que tu sois amatrice, amateur ou confirmé.e, viens avec ton instrument !

20, Rue du Marais, 79210 Arçais, France

