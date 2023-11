Stage | Les jolis samedis avec Leina Picto 20 rue du loup Eymet, 18 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La galerie Corinne Bertholino vous propose un atelier d’initiation au collage avec Leina Picto. 4 Sessions de 2h..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

20 rue du loup Galerie Corinne Bertholino

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Galerie Corinne Bertholino offers an introductory collage workshop with Leina Picto. 4 sessions of 2 hours.

La Galerie Corinne Bertholino ofrece un taller de iniciación al collage con Leina Picto. 4 sesiones de 2 horas.

Die Galerie Corinne Bertholino bietet Ihnen einen Workshop zur Einführung in die Collage mit Leina Picto an. 4 Sitzungen von 2 Stunden.

