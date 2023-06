Marché de Noël des musées et des créateurs d’Ottmarsheim (20ème édition) 20 rue du Général de Gaulle Ottmarsheim, 8 décembre 2023, Ottmarsheim.

Ottmarsheim,Haut-Rhin

Unique en France, une trentaine de musées et créateurs de qualité exposent leurs articles orignaux. Animations, concerts, contes, crèche vivante, …sur le marché, à l’Abbatiale, à la médiathèque, dans le parc de l’Abbatiale, l’allée des acacias…Ce marché est de retour pour fêter sa 20ème édition!.

2023-12-08 à ; fin : 2023-12-08 21:00:00. 0 EUR.

20 rue du Général de Gaulle

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est



Unique in France, about thirty museums and quality creators expose their original articles. Animations, concerts, tales, living crib, … on the market, in the Abbey church, in the media library, in the park of the Abbey church, the alley of the acacias… This market is back to celebrate its 20th edition!

Único en Francia, una treintena de museos y creadores de calidad exponen sus artículos originales. Actividades, conciertos, cuentacuentos, belenes vivientes, etc. en el mercado, en la iglesia abacial, en la mediateca, en el parque de la iglesia abacial, en la alameda de las acacias… ¡Este mercado vuelve para celebrar su vigésima edición!

Einzigartig in Frankreich: Rund 30 Museen und Qualitätsschöpfer stellen ihre ausgefallenen Artikel aus. Animationen, Konzerte, Märchen, lebende Krippen, … auf dem Markt, in der Abteikirche, in der Mediathek, im Park der Abteikirche, in der Akazienallee… Dieser Markt ist wieder da und feiert seine 20

Mise à jour le 2023-02-24 par Point information d’Ottmarsheim – com com porte de France Rhin sud