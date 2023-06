LES RUCHERS DE CABREROLLES 20 rue du chateau Cabrerolles, 29 juin 2023, Cabrerolles.

Cabrerolles,Hérault

Initiation à l’apiculture – Découverte des abeilles.

Les Ruchers de Cabrerolles vous proposent des séances d’initiation et perfectionnement (tarif et programme selon demande)

Parrainage – Vente – Enlèvement d’essaim – Location de ruches – Location d’emplacements.

Elevage: Essaims Buckfast et Ligustica.

20 rue du chateau

Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie



Introduction to beekeeping – Discovery of bees

Les Ruchers de Cabrerolles offer you initiation and improvement sessions (price and program on request)

Sponsorship – Sale – Swarm removal – Hive rental – Location rental.

Breeding: Buckfast and Ligustica swarms

Introducción a la apicultura – Descubrir las abejas

Los Ruchers de Cabrerolles le proponen sesiones de iniciación y de perfeccionamiento (tarifas y programa a petición)

Patrocinio – Venta – Retirada de enjambres – Alquiler de colmenas – Alquiler de locales.

Cría: enjambres de Buckfast y Ligustica

Einführung in die Imkerei – Entdeckung der Bienen

Die Ruchers de Cabrerolles bieten Ihnen Einführungen und Fortbildungen an (Tarif und Programm auf Anfrage)

Patenschaft – Verkauf – Abholung von Schwärmen – Vermietung von Bienenstöcken – Vermietung von Bienenständen.

Zucht: Buckfast- und Ligustica-Schwärme

