Conférence – Mystère à Nimrud. 100 ans plus tard, l’enquête continue 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux, 29 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Par Jaroslaw Maniaczyk, ingénieur d’étude au Département des Antiquités orientales du musée du Louvre, spécialiste d’épigraphie cunéiforme en akkadien et sumérien.

L’inscription en écriture cunéiforme prêtée par le musée du Louvre pour l’exposition “Agatha Christie en quête d’archéologie” témoigne de l’intérêt des épigraphes pour l’assyriologie entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

Présentation du développement de cette discipline et les moyens que nous possédons aujourd’hui pour retrouver l’histoire de ce texte..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

20 Rue du 26ème R.I. Vesunna, site-musée gallo-romain

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



By Jaroslaw Maniaczyk, research engineer in the Department of Oriental Antiquities at the Musée du Louvre, specialist in Akkadian and Sumerian cuneiform epigraphy.

The cuneiform inscription on loan from the Musée du Louvre for the exhibition Agatha Christie en quête d?archéologie (Agatha Christie in Search of Archaeology) bears witness to the interest shown in Assyriology by epigraphers in the late 19th and early 20th centuries.

An overview of the development of this discipline and the means we have today to trace the history of this text.

Por Jaroslaw Maniaczyk, ingeniero investigador del Departamento de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre, especializado en epigrafía cuneiforme acadia y sumeria.

La inscripción en escritura cuneiforme prestada por el Museo del Louvre para la exposición Agatha Christie en quête d’archéologie (Agatha Christie en busca de arqueología) da testimonio del interés que los epigrafistas mostraron por la asiriología entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Presenta la evolución de esta disciplina y los medios de que disponemos hoy para rastrear la historia de este texto.

Von Jaroslaw Maniaczyk, Studieningenieur in der Abteilung für orientalische Antiquitäten des Louvre und Spezialist für Keilschriftepigraphie in Akkadisch und Sumerisch.

Die Keilschriftinschrift, die der Louvre für die Ausstellung « Agatha Christie auf der Suche nach Archäologie » zur Verfügung gestellt hat, zeigt das Interesse der Epigraphen an der Assyriologie zwischen dem Ende des 19. und dem Beginn des 20.

Jahrhundert. Die Entwicklung dieser Disziplin und die Möglichkeiten, die wir heute haben, um die Geschichte dieses Textes zu erforschen, werden vorgestellt.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Communal de Périgueux