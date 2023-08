Journées Européennes du Patrimoine – Agatha Christie en quête d’archéologie 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

PROGRAMME

Samedi 16 septembre à 15h :

Conférences (1/2 heure chacune) suivies d’une discussion

– Révéler une capitale assyrienne : les fouilles de Max Mallowan à Nimrud, Irak, 1949-1958

– Rendez-vous à Khorsabad : à la découverte des Assyriens et des pionniers de l’archéologie orientale

Dans la limite des places disponibles.

Durant les deux jours :

Site archéologique et exposition « Agatha Christie en quête d’archéologie » :

– Animation famille

– Enquête avec Agatha

– Les cadeaux de Silvinus

– Visite audioguidée de Vesunna

En accès libre durant les deux jours..

2023-09-16

20 Rue du 26ème R.I. Musée Vesunna

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PROGRAM

Saturday, September 16 at 3 pm :

Lectures (1/2 hour each) followed by discussion

– Revealing an Assyrian capital: Max Mallowan?s excavations at Nimrud, Iraq, 1949-1958

– Rendezvous in Khorsabad: discovering the Assyrians and the pioneers of oriental archaeology

Subject to availability.

Both days:

Archaeological site and « Agatha Christie in search of archaeology » exhibition:

– Family activities

– Investigation with Agatha

– The gifts of Silvinus

– Audio tour of Vesunna

Free access on both days.

PROGRAMA

Sábado 16 de septiembre a las 15.00 horas :

Conferencias (1/2 hora cada una) seguidas de un debate

– La revelación de una capital asiria: las excavaciones de Max Mallowan en Nimrud, Irak, 1949-1958

– Cita en Khorsabad: descubrir a los asirios y a los pioneros de la arqueología oriental

Sujeto a disponibilidad.

Dos días:

Yacimiento arqueológico y exposición « Agatha Christie en busca de la arqueología »:

– Actividades familiares

– Investigación con Agatha

– Los regalos de Silvino

– Audioguía de Vesunna

Acceso gratuito ambos días.

PROGRAMM

Samstag, 16. September um 15 Uhr :

Vorträge (je 1/2 Stunde) mit anschließender Diskussion

– Enthüllung einer assyrischen Hauptstadt: Max Mallowans Ausgrabungen in Nimrud, Irak, 1949-1958

– Rendezvous in Khorsabad: Entdecken Sie die Assyrer und die Pioniere der orientalischen Archäologie

Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Während der beiden Tage :

Archäologische Stätte und Ausstellung « Agatha Christie auf der Suche nach Archäologie » :

– Familienanimation

– Ermittlungen mit Agatha

– Die Geschenke des Silvinus

– Audioguide-Tour durch Vesunna

An beiden Tagen frei zugänglich.

