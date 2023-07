Visite de Périgueux « De la cité romaine à la cité comtale » 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux, 3 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Jeudi 03 Août

PÉRIGUEUX, DE LA CITÉ ROMAINE À LA CITÉ COMTALE

Découvrez les vestiges qui ont marqué l’histoire de Vesunna, cité antique, devenue cité comtale au Moyen-âge.

Rendez-vous devant le musée Vesunna.

Durée de visite : 1h30

Billetterie :

Les billets sont en vente en ligne. Visitez à prix malin avec le pass tourisme du Grand Périgueux : www.passgrandperigueux.fr..

20 Rue du 26ème R.I.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, August 03

PÉRIGUEUX, FROM ROMAN TOWN TO COMTALE CITY

Discover the vestiges that have marked the history of Vesunna, the ancient city that became a county town in the Middle Ages.

Meet in front of the Vesunna Museum.

Length of visit: 1h30

Ticketing:

Tickets on sale online. Visit at a smart price with the Greater Périgueux tourism pass: www.passgrandperigueux.fr.

Jueves 03 agosto

PÉRIGUEUX, DE CIUDAD ROMANA A CIUDAD CONDAL

Descubra los vestigios que han marcado la historia de Vesunna, la antigua ciudad que se convirtió en ciudad condal en la Edad Media.

Encuentro frente al museo de Vesunna.

Duración de la visita: 1h30

Entradas :

Las entradas están a la venta en línea. Visita a un precio inteligente con el pase turístico Gran Périgueux: www.passgrandperigueux.fr.

Donnerstag, 03. August

PERIGUEUX, VON DER RÖMISCHEN ZUR GRÄFLICHEN STADT

Entdecken Sie die Überreste, die die Geschichte von Vesunna, einer antiken Stadt, die im Mittelalter zur Grafenstadt wurde, geprägt haben.

Treffpunkt: vor dem Vesunna-Museum.

Dauer der Besichtigung: 1,5 Stunden

Eintrittskarten:

Eintrittskarten sind online erhältlich. Besuchen Sie zu einem cleveren Preis mit dem Tourismuspass des Großraums Périgueux: www.passgrandperigueux.fr.

