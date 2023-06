Pique-nique blanc à Vesunna 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux, 3 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Soirée festive et conviviale pour entrer dans la saison estivale. Pique-nique sur la pelouse du parc de Vésone, soirée dansante en plein air animée par un dj. Tenue blanche exigée. Pique-nique sorti du panier ou restauration possible sur place. Restauration payante. Bars à glace et à cocktails..

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 . EUR.

20 Rue du 26ème R.I.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A festive, convivial evening to usher in the summer season. Picnic on the lawn of Parc de Vésone, open-air dance party with DJ. White dress required. Picnic or on-site catering available. Paid catering. Ice cream and cocktail bars.

Una velada festiva y distendida para inaugurar la temporada estival. Picnic en el césped del Parque de Vésone, fiesta al aire libre con DJ. Es obligatorio vestir de blanco. Posibilidad de picnic o catering in situ. Restaurante de pago. Bar de helados y cócteles.

Ein festlicher und geselliger Abend, um die Sommersaison einzuläuten. Picknick auf dem Rasen des Parks von Vesone, Tanzabend im Freien, der von einem DJ moderiert wird. Weiße Kleidung ist erforderlich. Picknick aus dem Korb oder Verpflegung vor Ort möglich. Verpflegung gegen Bezahlung. Eis- und Cocktailbars.

Mise à jour le 2023-06-17 par OT Communal de Périgueux