Escape Game – Museal suspect Point Final ! 20, rue du 26e Régiment d’Infanterie Périgueux, 24 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Menez cette enquête en équipe pour tenter de résoudre les secrets d’un visiteur mystérieux … Attention, chaque seconde compte !

Durée de jeu 1h

4 à 8 joueurs maximum

À partir de 13 ans

Les mineurs doivent être accompagnés par au moins un adulte

Arrivée des joueurs 17h20 et 18h50.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 18:30:00. EUR.

20, rue du 26e Régiment d’Infanterie Vesunna, Site-Musée gallo-romain

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lead this investigation as a team and try to solve the secrets of a mysterious visitor… Every second counts!

Playing time 1h

4 to 8 players maximum

Ages 13 and up

Minors must be accompanied by at least one adult

Players arrive at 5.20pm and 6.50pm

Dirige esta investigación en equipo e intenta resolver los secretos de un misterioso visitante… ¡Cada segundo cuenta!

Duración 1 hora

de 4 a 8 jugadores máximo

A partir de 13 años

Los menores deben ir acompañados de al menos un adulto

Los jugadores llegan a las 17.20 y a las 18.50 horas

Führen Sie diese Untersuchung als Team durch und versuchen Sie, die Geheimnisse eines mysteriösen Besuchers zu lüften … Achtung, jede Sekunde zählt!

Spieldauer 1 Std

4 bis maximal 8 Spieler

Ab 13 Jahren

Minderjährige müssen von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden

Ankunft der Spieler 17.20 Uhr und 18.50 Uhr

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Communal de Périgueux