L’exposition Ordures, ronces, et fantaisies en vert majeur, qui se double d’une résidence de production au sein de la Galerie aux heures d’ouverture, présente des peintures ayant le point commun d’essayer de penser avec la graine.

Cette exposition est composée comme une fantaisie en musique classique qui fait se succéder les thèmes plutôt qu’elle ne les organise, et offre au compositeur de sortir de son cadre habituel. Nous naviguerons ainsi entre douilles, rouilles, pousses, croûtes herbeuses et envisagerons en ce début d’année de panser la morbidité ambiante par des photosynthèses picturales. Vernissage : samedi 13 janvier à 18h. Rencontre avec l’artiste : jeudi 8 février à 18h.Tout public

