EXPOSITION : « PERMIS DE CONSTRUIRE » 20 rue du 10e BCP Saint-Dié-des-Vosges, 18 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Exposition en partenariat avec l’association Terre Plein de Taintrux. Lucie Pillon est plasticienne, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges. Son travail est le fruit de ses observations sur tout ce qui l’entoure.

Depuis plusieurs années les problématiques environnementales et paysagères sont au cœur de ses investigations. Permis de construire est une exposition qui nous interroge sur notre manière d’habiter, d’occuper le paysage. Châteaux de sable et maisons bétonnés, édifices fissurés et calcinés… côtoient des architectures ensemencées. Les éléments façonnés par Lucie Pillon nous questionnent sur le bâti d’aujourd’hui et les vestiges de demain, sur la cohabitation possible entre l’homme et la nature. Vernissage : samedi 18 novembre à 18h rencontre avec l’artiste : mardi 21 novembre à 18h. Tout public

Vendredi 2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00. 0 EUR.

20 rue du 10e BCP CEPAGRAP

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Exhibition in partnership with the Terre Plein association in Taintrux. Lucie Pillon is a visual artist and graduate of the Ecole Nationale Supérieure d?Art de Bourges. Her work is the fruit of her observations of everything around her.

For several years, environmental and landscape issues have been at the heart of her investigations. Permis de construire is an exhibition that questions the way we live and occupy the landscape. Sand castles and concrete houses, cracked and burnt buildings… stand side by side with seeded architecture. The elements shaped by Lucie Pillon raise questions about the buildings of today and the remains of tomorrow, about the possible cohabitation of man and nature. Opening: Saturday, November 18, 6 p.m. Meet the artist: Tuesday, November 21, 6 p.m

Exposición en colaboración con la asociación Terre Plein de Taintrux. Lucie Pillon es artista visual y licenciada por la Escuela Nacional Superior de Arte de Bourges. Su obra es fruto de la observación de todo lo que le rodea.

Desde hace varios años, las cuestiones medioambientales y paisajísticas están en el centro de sus investigaciones. Permis de construire es una exposición que plantea preguntas sobre la forma en que vivimos y ocupamos el paisaje. Castillos de arena y casas de hormigón, edificios agrietados y quemados… se codean con arquitecturas sembradas. Los elementos creados por Lucie Pillon plantean preguntas sobre los edificios de hoy y los restos de mañana, sobre la posible cohabitación del hombre y la naturaleza. Inauguración: sábado 18 de noviembre a las 18.00 horas Encuentro con la artista: martes 21 de noviembre a las 18.00 horas

Ausstellung in Partnerschaft mit dem Verein Terre Plein in Taintrux. Lucie Pillon ist bildende Künstlerin und Absolventin der Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges. Ihre Arbeit ist das Ergebnis ihrer Beobachtungen von allem, was sie umgibt.

Seit mehreren Jahren stehen Umwelt- und Landschaftsprobleme im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen. Permis de construire ist eine Ausstellung, die unsere Art zu wohnen und die Landschaft zu besetzen in Frage stellt. Sandburgen und betonierte Häuser, zerklüftete und verkohlte Gebäude… stehen neben gesäten Architekturen. Die von Lucie Pillon gestalteten Elemente stellen uns Fragen zu den Gebäuden von heute und den Überresten von morgen, zum möglichen Zusammenleben von Mensch und Natur. Vernissage: Samstag, 18. November um 18 Uhr Treffen mit der Künstlerin: Dienstag, 21. November um 18 Uhr

Mise à jour le 2023-11-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES