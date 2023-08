EXPOSITION : GRAND/PETIT 20 Rue du 10e BCP Saint-Dié-des-Vosges, 2 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Médiums, gravure, photographie, peinture, sculpture, céramique, dessin, installation. Dans cette exposition de rentrée, la galerie d’Art Contemporain de l’Espace des Arts Plastiques Cepagrap vous propose de découvrir les travaux de ses professeurs.

En effet, l’équipe a été renouvelée l’année dernière avec l’arrivée de nouveaux enseignants qui sont aussi des artistes en création. Cette confrontation à l’Art contemporain est essentielle pour le Cepagrap qui défend une pédagogie de recherche. Exposition par Emmanuel Antoine – Audrey Bichet – Stéphane Lalevée – Olivia Lefèvre – Florent Meyer – Maxime Perrotey – Gwenaël Stamm – Emilie Thieuleux. Vernissage le 2 septembre à 18h.. Tout public

Vendredi 2023-09-02 15:00:00 fin : 2023-09-23 19:00:00. 0 EUR.

20 Rue du 10e BCP CEPAGRAP

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Mediums: engraving, photography, painting, sculpture, ceramics, drawing, installation. In this back-to-school exhibition, the Contemporary Art Gallery of the Cepagrap Fine Arts Centre invites you to discover the work of its teachers.

The team was renewed last year with the arrival of new teachers who are also artists in the making. This confrontation with contemporary art is essential for Cepagrap, which defends a research-based pedagogy. Exhibition by Emmanuel Antoine – Audrey Bichet – Stéphane Lalevée – Olivia Lefèvre – Florent Meyer – Maxime Perrotey – Gwenaël Stamm – Emilie Thieuleux. Opening on September 2 at 6pm.

Soportes: grabado, fotografía, pintura, escultura, cerámica, dibujo, instalación. En esta exposición de vuelta al cole, la Galería de Arte Contemporáneo Cepagrap le invita a descubrir el trabajo de sus profesores.

El equipo se renovó el año pasado con la llegada de nuevos profesores que también son artistas creativos. Esta exposición de arte contemporáneo es esencial para Cepagrap, que apuesta por una enseñanza basada en la investigación. Exposición de Emmanuel Antoine – Audrey Bichet – Stéphane Lalevée – Olivia Lefèvre – Florent Meyer – Maxime Perrotey – Gwenaël Stamm – Emilie Thieuleux. Inauguración el 2 de septiembre a las 18.00 horas.

Medien, Gravur, Fotografie, Malerei, Skulptur, Keramik, Zeichnung, Installation. In dieser Ausstellung zum Schuljahresbeginn zeigt die Galerie für zeitgenössische Kunst des Espace des Arts Plastiques Cepagrap die Arbeiten ihrer Lehrerinnen und Lehrer.

Das Team wurde im letzten Jahr mit neuen Lehrern, die auch selbst Künstler sind, erneuert. Diese Konfrontation mit der zeitgenössischen Kunst ist für das Cepagrap, das eine Forschungspädagogik vertritt, von wesentlicher Bedeutung. Ausstellung von Emmanuel Antoine – Audrey Bichet – Stéphane Lalevée – Olivia Lefèvre – Florent Meyer – Maxime Perrotey – Gwenaël Stamm – Emilie Thieuleux. Vernissage am 2. September um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES