Atelier d’écriture 20 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Atelier d’écriture 20 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre, 27 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre. Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées Le Salon d’écriture vous propose un atelier d’écriture gratuit.

Inscription obligatoire : 09 84 17 27 81.

2023-09-27 19:30:00 fin : 2023-09-27 21:30:00. EUR.

20 Rue des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Salon d’écriture offers a free writing workshop.

Registration required: 09 84 17 27 81 El Salon d’écriture ofrece un taller gratuito de escritura.

Inscripción obligatoria: 09 84 17 27 81 Der Salon d’écriture bietet Ihnen einen kostenlosen Schreibworkshop an.

Anmeldung erforderlich: 09 84 17 27 81 Mise à jour le 2023-09-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu 20 Rue des Thermes Adresse 20 Rue des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville 20 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre latitude longitude 43.06277;0.14742

20 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre/