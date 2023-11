Exposition collective « Noël » 20 rue des Pyrénées Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Exposition collective « Noël » 20 rue des Pyrénées Tarbes, 1 décembre 2023, Tarbes. Tarbes,Hautes-Pyrénées Peintures, dessins, photographies, sculptures : petits formats, petits prix pour offrir des cadeaux d’artistes ! Les artistes qui exposent :

Adèle Daléas

Maxime Dominguez

Chloé Dumont

Frédéric Guédon

Emmanuelle Hirsch

Milo Lasserre

Maria Marquina

Marie-Aude Osmont

Hélène Peltier

Christian Piot

Lorène Roustin > Exposition à découvrir du mercredi au dimanche de 15h à 19h.

2023-12-01 fin : 2023-12-24 . EUR.

20 rue des Pyrénées TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Paintings, drawings, photographs, sculptures: small formats, small prices for artist?s gifts! Exhibiting artists :

Adèle Daléas

Maxime Dominguez

Chloé Dumont

Frédéric Guédon

Emmanuelle Hirsch

Milo Lasserre

Maria Marquina

Marie-Aude Osmont

Hélène Peltier

Christian Piot

Lorène Roustin > Exhibition open Wednesday to Sunday, 3pm to 7pm Pinturas, dibujos, fotografías, esculturas: ¡pequeños formatos, pequeños precios para regalos de artista! Los artistas que exponen :

Adèle Daléas

Maxime Dominguez

Chloé Dumont

Frédéric Guédon

Emmanuelle Hirsch

Milo Lasserre

Maria Marquina

Marie-Aude Osmont

Hélène Peltier

Christian Piot

Lorène Roustin > Exposición abierta de miércoles a domingo, de 15:00 a 19:00 horas Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen: kleine Formate, kleine Preise, um Künstlergeschenke zu verschenken! Künstler, die ausstellen :

Adele Daléas

Maxime Dominguez

Chloé Dumont

Frédéric Guédon

Emmanuelle Hirsch

Milo Lasserre

Maria Marquina

Marie-Aude Osmont

Hélène Peltier

Christian Piot

Lorène Roustin > Ausstellung zu entdecken von Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr Mise à jour le 2023-11-14 par OT de Tarbes|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu 20 rue des Pyrénées Adresse 20 rue des Pyrénées TARBES à l'Atelier 20 Ville Tarbes Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville 20 rue des Pyrénées Tarbes latitude longitude 43.23095;0.07027

20 rue des Pyrénées Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/