Installation « Blanc » : Peintures, photos, vidéos d’un collectif 20 rue des Pyrénées, 2 juin 2023, Tarbes.

Collectif d’artistes : Coralie Barbier, Monica Beramendi, Philippe Bouriette, Akiko Hoshina, Amélie Lasserre, Maria Marquina, Aline Part, Angèle Saccucci, Jacques Trouvé, Aline Zanini.

« Posons un instant notre regard sur une image célèbre de la peinture renaissante. C’est une fresque du couvent de San Marco à Florence. (…)

Peinte dans un contre-jour volontaire (…), la fresque ne s’éclaircit que pour retourner au blanc du mur. (…)

Ainsi là où la lumière naturelle investissait notre regard – et nous aveuglait presque – c’est le blanc désormais, le blanc pigmentaire du fond, qui vient nous posséder. »

Georges Didi-Huberman, Devant l’image.

> Programme BLANC

Samedi 17 juin à 15h à l’Atelier 20

Conférence de Marie Carmen Giralt (Docteur des hautes études en sciences sociales EHESS)

« Réfléchir le blanc couleur espérance »

> Lèche Vitrine à l’Omnibus : « Blanc » Angèle Saccucci du 23 juin au 8 juillet

Vernissage le 23 juin à partir de 19h et performance de Maria Marquina à 20h

au Laboratoire Omnibus, 29 avenue Bertrand Barère 65000 Tarbes

> Samedi 8 juillet à 20h à l’Atelier 20

Lecture des poèmes de Monique Larrouture-Poueyto « En montant et en descendant », accompagnée par Jean-Luc Poueyto

Horaires d’ouverture de l’Atelier 20 : Mercredi au dimanche de 15h à 19h.

20 rue des Pyrénées TARBES

Collective of artists : Coralie Barbier, Monica Beramendi, Philippe Bouriette, Akiko Hoshina, Amélie Lasserre, Maria Marquina, Aline Part, Angèle Saccucci, Jacques Trouvé, Aline Zanini.

« Let’s take a look at a famous image of the renaissance painting. It is a fresco of the convent of San Marco in Florence. (?)

Painted in a voluntary backlight (?), the fresco only becomes lighter to return to the white of the wall (?)

Thus where the natural light invested our glance – and blinded us almost? it is the white from now on, the pigmentary white of the bottom, which comes to possess us

Georges Didi-Huberman, In front of the image.

> WHITE Program

Saturday June 17 at 3pm at Atelier 20

Conference of Marie Carmen Giralt (Doctor of advanced studies in social sciences EHESS)

« Reflecting the white color hope »

> Lèche Vitrine at the Omnibus : » White » Angèle Saccucci from June 23 to July 8

Opening on June 23 from 7 pm and performance by Maria Marquina at 8 pm

at the Omnibus Laboratory, 29 avenue Bertrand Barère 65000 Tarbes

> Saturday July 8 at 8pm at Atelier 20

Reading of Monique Larrouture-Poueyto’s poems « Up and down », accompanied by Jean-Luc Poueyto

Opening hours of the Atelier 20 : Wednesday to Sunday from 3pm to 7pm

Colectivo de artistas: Coralie Barbier, Monica Beramendi, Philippe Bouriette, Akiko Hoshina, Amélie Lasserre, Maria Marquina, Aline Part, Angèle Saccucci, Jacques Trouvé, Aline Zanini.

« Fijémonos por un momento en una famosa imagen de la pintura renacentista. Se trata de un fresco del convento de San Marcos de Florencia. (?)

Pintado deliberadamente a contraluz (…), el fresco sólo se ilumina para volver al blanco de la pared (…)

Así, donde antes la luz natural invadía nuestra mirada -y casi nos cegaba-, ahora es el blanco, el blanco pigmentario del fondo, el que viene a poseernos

Georges Didi-Huberman, Devant l’image.

> Programa BLANCO

Sábado 17 de junio a las 15:00 h en el Atelier 20

Conferencia de Marie Carmen Giralt (Doctora en Estudios Avanzados en Ciencias Sociales EHESS)

« Reflexión sobre el color blanco esperanza »

> Lèche Vitrine à l’Omnibus : » Blanc » Angèle Saccucci del 23 de junio al 8 de julio

Inauguración el 23 de junio a partir de las 19h y actuación de Maria Marquina a las 20h

en el Laboratorio Omnibus, 29 avenue Bertrand Barère 65000 Tarbes

> Sábado 8 de julio a las 20:00 h en el Atelier 20

Lectura de los poemas de Monique Larrouture-Poueyto » En montant et en descendant « , acompañada por Jean-Luc Poueyto

Horario de apertura del Atelier 20: de miércoles a domingo de 15:00 a 19:00 horas

Kollektiv von Künstlern : Coralie Barbier, Monica Beramendi, Philippe Bouriette, Akiko Hoshina, Amélie Lasserre, Maria Marquina, Aline Part, Angèle Saccucci, Jacques Trouvé, Aline Zanini.

« Lassen Sie uns einen Moment lang unseren Blick auf ein berühmtes Bild der Renaissancemalerei richten. Es handelt sich um ein Fresko aus dem Kloster San Marco in Florenz. (?)

Das Fresko wurde in einem absichtlichen Gegenlicht gemalt (?) und hellt sich erst auf, wenn es wieder zum Weiß der Wand zurückkehrt (?)

Wo also das natürliche Licht unseren Blick in Besitz nahm – und uns fast blendete – ist es nun das Weiß, das Pigmentweiß des Hintergrunds, das uns in Besitz nimmt. »

Georges Didi-Huberman, Devant l’image.

> Programm BLANC

Samstag, 17. Juni um 15 Uhr im Atelier 20

Vortrag von Marie Carmen Giralt (Doktor der Höheren Studien in Sozialwissenschaften EHESS)

« Nachdenken über die Farbe Weiß Hoffnung »

> Lèche Vitrine im Omnibus: « Blanc » Angèle Saccucci vom 23. Juni bis 8. Juli

Vernissage am 23. Juni ab 19 Uhr und Performance von Maria Marquina um 20 Uhr

im Laboratoire Omnibus, 29 avenue Bertrand Barère 65000 Tarbes

> Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr im Atelier 20

Lesung der Gedichte von Monique Larrouture-Poueyto « En montant et en descendant », begleitet von Jean-Luc Poueyto

Öffnungszeiten des Atelier 20: Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr

