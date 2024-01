Cet évènement est passé Les tables éphémères du Domaine St Ferréol 20 rue des Pyrénées Chis Catégories d’Évènement: Chis

Début : 2023-11-26

fin : 2024-02-14 Le Domaine St Ferréol propose de vous plonger dans une époque révolue : une soirée ou un déjeuner où le temps s’arrête, où l’immersion est totale.

Bienvenue dans l’univers d’un moment immersif, une expérience exclusive qui vous transporte à travers les saisons et les époques, chaque événement étant soigneusement conçu pour vous offrir une expérience unique. CALENDRIER des tables éphémères – Dimanche 26 novembre : Brunch

– Dimanche 17 décembre : O’tables éphémères « la Magie de Noël »

– Dimanche 24 décembre : Box de Noël

– Lundi 25 décembre : O’tables éphémères « Déjeuner de Noël »

– Dimanche 31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre aux chandelles et chanté

– Dimanche 7 janvier : Brunch des Rois

– Samedi 27 janvier : O’tables éphémères en immersion – Enquête policière

– Dimanche 28 janvier : O’tables éphémères « Un dimanche au refuge »

– Mercredi 14 février : Box et repas de St Valentin Renseignez-vous vite et pensez à faire vos réservations !.

20 rue des Pyrénées CHIS

Chis 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie

