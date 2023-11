Marché de Noël 20 Rue des Plouts Agnos, 9 décembre 2023, Agnos.

Agnos,Pyrénées-Atlantiques

Marché de Noël : jeu gonflable, maquillage pour les enfants, promenade en calèche

Buvette : sucreries, crêpes, gaufres, chocolat chaud, etc..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

20 Rue des Plouts Salle polyvalente

Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas market: bouncy castle, face painting for children, horse-drawn carriage ride

Snack bar: sweets, pancakes, waffles, hot chocolate, etc.

Mercado navideño: juegos hinchables, pintura de caras para niños, paseos en coche de caballos

Cafetería: dulces, tortitas, gofres, chocolate caliente, etc.

Weihnachtsmarkt: Hüpfburg, Kinderschminken, Kutschenfahrt

Getränkestand: Süßigkeiten, Crêpes, Waffeln, heiße Schokolade usw.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn