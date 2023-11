» LES AMUSTOIRES » LECTURE POUR ENFANTS 20 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte, 29 novembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Venez écouter des histoires, pour les enfants de 5-8 ans, autour des chauves-souris !.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

20 rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and listen to stories about bats for children aged 5-8!

Venga a escuchar historias sobre murciélagos para niños de 5 a 8 años

Hören Sie Geschichten, für Kinder von 5-8 Jahren, rund um die Fledermäuse!

Mise à jour le 2023-11-23 par Vendée Expansion