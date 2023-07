L’ATELIER UTOPIQUE – MARC TAPAGE 20 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée L’ATELIER UTOPIQUE – MARC TAPAGE 20 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte, 12 juillet 2023, Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte,Vendée Concert proposé par la Médiathèque Jim-Dandurand.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

20 Rue des Orfèvres Médiathèque Jim-Dandurand

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Concert proposed by Médiathèque Jim-Dandurand Concierto organizado por la Médiathèque Jim-Dandurand Konzert, vorgeschlagen von der Mediathek Jim-Dandurand Mise à jour le 2023-06-28 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu 20 Rue des Orfèvres Adresse 20 Rue des Orfèvres Médiathèque Jim-Dandurand Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Lieu Ville 20 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte

20 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/