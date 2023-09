Le lac du Der Chantecoq : Un demi siècle au service des hommes, escales privilégiée des oiseaux 20 Rue des Moulins Vitry-le-François, 12 octobre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Le lac du Der-Chantecoq, escale privilégiée pour une multitude d’oiseaux dont la Grue cendrée !.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . .

20 Rue des Moulins Salle Simone de Beauvoir

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Lac du Der-Chantecoq, a favorite stopover for a multitude of birds, including the Sandhill Crane!

Lac du Der-Chantecoq, parada favorita de multitud de aves, ¡incluida la grulla común!

Der Lac du Der-Chantecoq, ein beliebter Zwischenstopp für eine Vielzahl von Vögeln, darunter der Kranich!

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne