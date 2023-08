Concert de musique mixte 20 rue des Hospitaliers La Cavalerie, 22 août 2023, La Cavalerie.

La Cavalerie,Aveyron

Marc Calas invite trois musiciens instrumentistes pour une série de trois concerts hybrides associant un répertoire à un traitement électro-acoustique..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . 5 EUR.

20 rue des Hospitaliers

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie



Marc Calas invites three musician-instrumentalists for a series of three hybrid concerts combining repertoire with electro-acoustic treatment.

Marc Calas invita a tres instrumentistas para una serie de tres conciertos híbridos que combinan repertorio con tratamiento electroacústico.

Marc Calas lädt drei Instrumentalmusiker zu einer Reihe von drei hybriden Konzerten ein, die ein Repertoire mit einer elektroakustischen Bearbeitung verbinden.

