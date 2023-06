Les lundis des halles : Fat Jeff 20 Rue des Halles Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard Les lundis des halles : Fat Jeff 20 Rue des Halles Montbéliard, 24 juillet 2023, Montbéliard. Montbéliard,Doubs .

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 . .

20 Rue des Halles Restaurant Chez Marcus

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-06-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu 20 Rue des Halles Adresse 20 Rue des Halles Restaurant Chez Marcus Ville Montbéliard Departement Doubs Lieu Ville 20 Rue des Halles Montbéliard

20 Rue des Halles Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/